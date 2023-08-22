“ادفع الرسوم وابني براحتك”.. رسوم تراخيص البناء والمستندات المطلوبة وهذه هي شروط تعلية المباني

رسوم تراخيص البناء، بعدما تم اعادة فتح ترخيص البناء مرة أخرى خلال الساعات الأخيرة، تزايد البحث حول رسوم تراخيص البناء التي حددها مشروع قانون البناء الموحد الذي يستعد مجس النواب لإصداره خلال دور الانعقاد الرابع، والذي ينطلق قبل الخمس الأول من شهر أكتوبر القادم، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على قيمة رسوم تراخيص البناء والاوراق المطلوبة لاستخراجها، وكذلك شروط تعلية المباني، فتابعونا.

رسوم تراخيص البناء

وقد تم تحديد رسوم تراخيص البناء في مشروع قانون البناء الموحد ومنح سلطة تحديدها للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص، حيث يتم تحديد رسوم تراخيص البناء في ضوء ما حدده القانون وفقا لما يلي:

يتم دفع 2000 جنيه كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

يتم دفع 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

علما بأن قيمة تلك الرسوم تزيد سنويا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

ويبحث الالاف من راغبي البناء عن الاوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء 2023 التي يتقدم بها المهندس أو المكتب الهندسي، وهي:

بيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص.

شروط تعلية المباني

اشترط مشروع قانون البناء الموحد، أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بما يلي: