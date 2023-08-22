“دخلت كلية ايه؟”.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس من موقع التنسيق الالكتروني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، الآن يمكنك عزيزي الطالب زيارة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتعرف على الكلية المناسبة لمجموعك والتي قد تم ترشيحك إليها من قبل وزارة التعليم العالي لاستكمال مسيرتك التعليمية، حيث تم اتاحت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني ليتمكن كافة الطلاب الذين سجلوا رغباتهم من الاستعلام عن كليتهم وطباعة بطاقة الترشيح بسهولة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقد تم تفعيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 واعلان الحدود الدنيا في كافة الكليات والمعاهد الخاصة بتلك المرحلة، ويمكنك معرفة الكلية التي التحقت بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

ادخل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

الآن ادخل رقمك السري الذي حصلت عليه في استمارة النجاح.

الآن ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

اضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر لك بطاقة الترشيح مدون بها بياناتك واسم الكلية أو المعهد الذي رشحت للالتحاق به.

قم بطباعة بطاقة الترشيح والتوجه إلى الكلية لاستكمال اجراءات التقديم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكان تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية قد بدء في يوم الأحد الماضي عبر الموقع الرسمي للتنسيق، وقد أسفرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن ترشح أكثر من 300 طالب وطالبة للالتحاق بمختلف المعاهد والكليات، على أن يبدء تقليل الاغتراب في يوم 24 من الشهر الجاري عبر الموقع نفسه، فيما يتم انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الايام القادمة.

موعد بدء العام الدراسي للجامعات 2023

ووفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأن من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 في أخر الشهر القادم، وتحديدا في يوم 30 سبتمبر.