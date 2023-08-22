طريقة فتح حساب ثاني في الراجحي حيث يُعد بنك الراجحي من أكبر وأضخم البنوك الموجودة في المملكة السعودية وذلك لاكتسابه ثقة العملاء بسبب الخدمات البنكية والتمويل الذي يقدمه إليهم وذلك ما يدفع الكثير من العملاء للتوافد وفتح حسابات أخري لديه في حالة اتساع معاملاتهم، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة فتح حساب ثاني في الراجحي في السطور التالية.

طريقة فتح حساب ثاني في الراجحي

من الممكن لكل عملاء الراجحي الذين يملكون حسابات بنكية لديه فتح حساب آخر وذلك يتم عن طريق التطبيق الخاص ببنك الراجحي وإتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى التطبيق الخاص ببنك الراجحي وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورمز المرور الخاص بالعميل.

الضغط على الثلاث شرطات ثم اختيار الحسابات.

الضغط على فتح حساب ثاني أو إضافي.

اختيار نوع الحساب الذي تريد فتحه لدي البنك.

اختيار الغرض من فتح الحساب الثاني.

تحديد العملة التي سيتم التعامل بها على الحساب الثاني.

قراءة الشروط ثم الضغط على تأكيد.

شروط فتح حساب ثاني في الراجحي

هناك بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها لفتح حساب ثاني في بنك الراجحي للأفراد، لذلك سوف نوضح لكم تلك الشروط في السطور التالية:

يشترط أن يتجاوز العميل 18 عام ويمتلك بطاقة هوية سارية أو عنوان إقامة دائم في المملكة بالنسبة للعملاء الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

يشترط أن يكون لدي العميل حساب في بنك الراجحي مسجل في التطبيق الخاص بالبنك.

يشترط أمتلاك العميل لحساب مفعل على منصة أبشر ورقم جوال مسجل باسم العميل لدي مكاتب الاتصالات السعودية وعنوان بريد إلكتروني وبريد وطني صحيح.

بعد فتح الحساب إلكترونيًا يجب على العميل أن يتجه إلى فرع من فروع البنك للتوقيع والحصول على دفتر شيكات وكارت فيزا.

طريقة فتح حساب في الراجحي تداول

من الممكن وبكل سهولة فتح حساب تداول لدي بنك الراجحي وذلك يتم عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي تسجيل الدخول باسم المستخدم ورمز المرور.

اختيار تداول الراجحي ثم الضغط على مستخدم جديد.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل وهي رقم الجوال ورقم المحفظة ورقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق المرسل إلى الجوال والضغط على التالي.

اختيار خدمة التداول الإلكتروني ثم الضغط على التالي.

قراءة الشروط والضغط على التالي. كتابة باقي البيانات الشخصية الخاصة بالعميل صاحب الحساب.

اختيار نوع العمل شركة أو فرد و اختيار اللغة ثم الضغط على التالي.

تحديد رسوم الاشتراك والضغط على التالي.

اختيار المحفظة التي سيتم خصم الاشتراك منها ثم الضغط على موافق.

طريقة فتح محفظة في الراجحي

من الممكن لعملاء الراجحي فتح محفظة لديه عن طريق عدة خطوات يجب اتباعها وتلك الخطوات هي: