قصة كل شهر بس هل تم تبكيرها الشهر ده.. تبكير صرف معاشات شهر سبتمبر بعد آخر زيادة لأصحاب المعاشات حقيقي؟

مواعيد صرف المعاشات في سبتمبر 2023 أثارت اهتمام الكثير من أصحاب المعاشات، حيث تصدرت هذه مواعيد صرف المعاشات للشهر الحالي عبر متصفح جوجل الشهير، ونتيجة لتزايد البحث عن مواعيد صرف وزيادة المعاشات في هذا الشهر، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول ومواعيد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023 بشكل رسمي.

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2023

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 للمواطنين سيكون في الأسبوع الأول من الشهر، تحديدًا من يوم 1 وحتى 6 سبتمبر 2023، وهذا يعني أنه يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى منافذ الصرف المختلفة لاستلام مستحقاتهم خلال هذه الفترة.

منافذ استحقاق المعاشات شهرياً

لتسهيل عملية صرف المعاشات في سبتمبر 2023، قامت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات بتحديث الآليات المتاحة لصرف المعاشات، يمكن لأصحاب المعاشات استلام مبالغهم من خلال المنافذ التالية:

فروع بنوك فوري وكارت ميزة.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

حقيقة زيادة المعاشات

تشهد معاشات شهر سبتمبر 2023 زيادة مقررة على مبالغ المعاشات مؤخراً، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت زيادة المعاشات بنسبة تصل حدًا أدنى إلى 170 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 1635 جنيهًا، وهذه الزيادة تأتي بهدف تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات ومساعدتهم على التغلب على تحديات الحياة، ولكن هذه الزيادة منذ شهر أبريل.

الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2023

لمعرفة مبلغ المعاشات المستحقة في شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة، يمكن للمواطنين استخدام أحدث وسائل الاستعلام المتاحة، ومنها: