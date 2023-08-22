احسب معاشك بالزيادة المقررة.. فرحة تسر القلب لأصحاب المعاشات بشأن موعد معاشات سبتمبر بزيادة 15% الأخيرة

معاشات شهر سبتمبر 2023 تُعد من أهم الأحداث التي ينتظرها كبار السن وأصحاب المعاشات في مصر، فقد أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات لهذا الشهر، مما أثار اهتماماً كبيرًا وزيادة في معدلات البحث والتساؤلات حول هذا الموضوع المهم، لذلك سنوضح موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وأماكن الصرف المختلفة، وحقيقة وجودة زيادة جديدة لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يعد شهر أبريل الماضي شهراً هامًا، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة في مبالغ المعاشات بنسبة 15%، وتلك هي الأخيرة، والتي تم صرفها طوال الشهور الماضية وسيتم صرفها في شهر سبتمبر، تحديدًا في يوم 1 سبتمبر 2023. هذا يعني أن المستفيدين من المعاشات سيتلقون مبالغ بها آخر نسبة زيادة مقررة.

جدول صرف المعاشات شهرياً

الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه

يوم 1 سبتمبر 2023

يوم 2 سبتمبر 2023

الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه

يوم 3 سبتمبر 2023

يوم 5 سبتمبر 2023

الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات أكثر من 3000 جنيه

يوم 6 سبتمبر 2023

يوم 7 سبتمبر 2023

أماكن صرف المعاشات

منافذ فوري وكارت ميزة

ماكينات الصرف الآلي للبنوك

منافذ البريد المصري

البنوك والمحافظ الإلكترونية

صرف المعاشات عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي

إن معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 أمر مهم للغاية، حيث ينتظره العديد من المستفيدين شهرياً، حيث أنه في بعض الأحيان يتم تبكير موعد الصرف.