خبر بمليون جنيه للمواطنين.. الحكومة تفجر مفاجأة سارة للمستفيدين من هذا المعاش بزيادة لـ625 جنيه

تهتم الحكومة المصرية بتقديم العديد من الخدمات والمنح للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات تأتي منحة برنامج تكافل وكرامة، والتي تأتي ضمن جهود الدولة للمواطنين، و يهدف هذا البرنامج إلى توفير دعم نقدي للأسر المحتاجة، حيث يستفيد منها عدد كبير من الأسر المصرية، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية الحصول على المنحة والأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة.

الأوراق المطلولة للحصول على منحة تكافل وكرامة

للحصول على منحة تكافل وكرامة، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها:

بطاقة الرقم القومي سارية لإثبات هويتك. تصوير قسيمة الزواج أو الطلاق. صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا. صورة بطاقة التموين المميكنة إذا كانت متوفرة. تسجيل الأطفال في المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، كما يجب تسجيل الطلاب الجامعيين المسجلين. الكشف الطبي للأمراض المزمنة. وثيقة وفاة الزوج/الزوجة للأرامل. إقرار الوصاية للأيتام في حالة وجود أيتام بالأسرة. صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات الاستعلام عن الحصول على منحة تكافل وكرامة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار برنامج تكافل وكرامة من البرامج المتاحة أمامك. اختر الخيار الذي يتيح لك معرفة نتيجة طلبك. إدخال رقم الرقم القومي المكون من 14 رقم. حدد نوع البطاقة المدعومة التي تود استخدامها. معرفة نتيجة الطلب.

في حالة القبول، ستتمكن من معرفة ذلك مباشرة. أما في حالة الرفض، ستتلقى توضيحًا لسبب الرفض.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة

معاش 500 جنيه تم رفعه إلى 625 جنيهًا.

معاش 450 جنيه تم رفعه إلى 562 جنيهًا.

ذوي الهمم ممن يتحصلون على 450 زاد إلى 562.5 جنيه.

معاش الأيتام زاد من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

برنامج تكافل وكرامة يعد دعمًا مهمًا للأسر المحتاجة في مصر، حيث يقدم لهم دعمًا نقديًا يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال تقديم المستندات المطلوبة واتباع الخطوات البسيطة، يمكن للأسر الحصول على هذه المنحة وتحسين جودة حياتهم.