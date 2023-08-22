املى ثلاجتك فراخ.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

يتساءل العديد من المستهلكين حول الأسعار الحالية للدوجن والتي تعتبر من بين أكثر أنواع اللحوم التي يقبل المستهلك بشكل كبير على شرائها لأنها من أنواع المنتجات الاستهلاكية الضرورية فلا غنى عن تناولها مرة أو مرتين أسبوعيا ولذلك يبحث الكثيرون عن أسعارها وأهم ما تم الاعلان عنه من تفاصيل تتعلق بمدى ارتفاع أو انخفاض مستوى مؤشرات السعر وإليكم في هذا التقرير أسعار الدواجن البيضاء والأمهات والبلدي.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023

نتعرف في هذا المقال على الأسعار الخاصة بالدواجن والتي تعتبر من أكثر ما يهتم به المنتجين والمربين وكذلك المستهلكين وبتساءل الجميع بشكل يكاد يكون يومي على أحدث المعلومات السعريه للدواجن في مصر وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي وإجرء تحديث حول تفاصيل الاسعار بشكل دوري من قبل البورصة المحلية، وفيما يلي نتعرف بالتفصيل على أسعار الدواجن الأكثر توفرًا واستهلاكًا في المزارع وفي السوق الاستهلاكية.

أسعار الدواجن البيضاء

يبلغ سعر الدجاج الأبيض اليوم 57 جنيه مصري في المزرعة ويصل في البورصة الرئيسية إلى نفس السعر بينما في السوق الاستهلاكية ما بين 61 و 62 جنيه مصري.

سعر الكيلو من البانيه والأوراك

انخفض المؤشر السعري لكل أنواع الدواجن اليوم 21 من أغسطس 2023 ومعه انخفضت جميع المنتجات الخاصة بالدواجن حيث بلغ السعر الخاص بكيلو من البانيه حوالي من 140 وحتى 145 جنيه مصري، وكيلو الأوراك بسعر من 69 وحتى 75 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

تتوفر الدواجن الساسو المتاحة في السوق

الاستهلاكية بسعر يصل إلى نحو 104 جنيه مصري للكيلو جرام بينما يبلغ سعر الدواجن البلدي حوالي 112 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات اليوم كما أعلنت عنه بورصة الدواجن الرئيسية يصل سعرها في المزرعة يصل إلى قيمة 55 جنيه مصري بينما يصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 62 جنيه مصري.

اسعار الدواجن بورصة منير السقا

يصل السعر الخاص بالدواجن البيضاء فيها إلى 58 جنيه مصري بينما يصل سعر أنواع الكتاكيت البيضاء ما بين 16 جنيه مصري بينما يستقر السعر الخاص بالدجاج الأمهات حتى 58 جنيه مصري