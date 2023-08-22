بمرتبات مجزية ومكافآت تصل لـ14000 جنيه.. بنك مصر يزف خبر سار للشباب حديثي التخرج بوظائف خالية مختلف المؤهلات

أعلن بنك مصر عن فرص وظائف خالية لعام 2023، حيث يبحث البنك عن أفراد متميزين لشغل وظيفة “أخصائي مركز الاتصال” في فريقه، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة استثنائية للعملاء وتعزيز التواصل بين البنك وجمهوره، ويقدم بنك مصر فرصة رائعة للخريجين وذوي الخبرة للاستفادة من بيئة عمل ديناميكية وفرص تطوير مهني، وسنقدم لكم تفاصيل وظائف بنك مصر، حيث أنها تعد فرصة جيدة للعديد من الشباب الذين يبحثون عن وظائف خالية برواتب مجزية.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر

الخريجين الجدد في مختلف التخصصات.

درجة البكالوريوس أي تخصص وهو شرط أساسي للتقديم على الوظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية لتقديم خدمة مميزة للعملاء حيث من الممكن أن يتواجد عملاء من خارج مصر.

مهارات اتصال عالية للتفاعل مع العملاء بفعالية.

رواتب وظائف بنك مصر

سيتم تحديد الراتب وفقاً للخبرة والكفاءة، وسيبدأ من 7500 جنيه وقد يصل إلى 8500 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى مكافأة سنوية تصل إلى 14000 جنيه، ويتيح بنك مصر لموظفيه التأمين الصحي والاجتماعي لضمان رعاية جيدة لهم ولعائلاتهم، والعمل متاح في فروع الدقي ومدينة نصر والشروق ووسط البلد في محافظة القاهرة.

مهام وظيفة أخصائي مركز الاتصال في بنك مصر

سيكون مسؤولاً عن التعامل مع جميع المكالمات الواردة لمركز الاتصال، حيث سيقدم المساعدة والدعم للعملاء، وسيسعى جاهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء الخارجيين والداخليين، بهدف تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء وبناء علاقات قوية، وللتقديم على أحدث وظائف بنك مصر عليك زيارة موقع بنك مصر الرسمي.