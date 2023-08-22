النهاردة طالع بيجري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في سوق الصاغة ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 في مصر تشهد ارتفاع ملحوظ في مختلف الأعيرة، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة والمشهورة بقيمتها، وهو يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد المصري والعالمي، كما إنه يعد ملاذاً آمناً للاستثمار، حيث أن قيمته تزداد يوماً بعد الآخر، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسعار الذهب بجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الجرام الواحد منه 2582 جنيهًا للبيع، و 2548 جنيهًا في حالة الشراء.

أما عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شيوعاً في محلات الصاغة المصرية، فقد شهد ارتفاعًا في سعره خلال تعاملات اليوم، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيهًا للبيع، و 2230 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 أيضًا قد ارتفع خلال اليوم، حيث سجل سعر الجرام الواحد منه 1937 جنيهًا للبيع، و 1911 جنيهًا للشراء.

أما عيار 14، فقد سجل سعر الجرام منه 1506 جنيهًا للبيع، و 1488 جنيهًا للشراء.

سجل سعر جنيه الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث وصل إلى 18080 جنيهًا للبيع، مقابل 17840 جنيهًا عند الشراء.

في السوق العالمية، سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل إلى 1896 دولارًا للبيع، و 1894 دولارًا للشراء.

سبب اختلاف أسعار الذهب

إن أسعار الذهب قد تختلف من مكان إلى آخر ومن تاجر إلى آخر، وذلك بناءً على العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر على الأسواق، وأسعار الذهب في تغير مستمر، لذا يجب أن تقوم باختيار الوقت المناسب للشراء.

إن متابعة أسعار الذهب هو جزء مهم من الاهتمام بالأمور المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، ويمكن للذهب أن يكون وسيلة للحفاظ على القيمة وتنويع المحفظة المالية، أي أنه يعد ملاذً آمناً للاستثمار.