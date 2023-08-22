” الحقي واشتري”..أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2023 في مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 22/8/2023 في مصر، يواصل الآلاف من المواطنين مع الساعات الأولي في الصباح البحث عن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن المصرية لمعرفة آخر سعر تزامنًا مع تراجع الأسعار في السوق المحلي خلال الساعات الماضية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم أسعار الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي والساسو وسعر كرتونة البيض في السوق المحلي المصري.

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 داخل الأسواق والبورصة، استقرار في الأسعار بعد التراجع خلال الساعات الماضية ومفيما تراجع سعر كرتونة البيض في السوق المحلي 5 جنيهات، وسط توقعات في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبل وذلك بالتزامن مع الإفراجات الجمركية التي أعلنت عنها وزارة الزراعة الخاصة بالأعلاف والمواد الخام المستخدم في إنتاج الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وإليكم أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في بورصة الدواجن بين 62 و64 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة.

وفيما سجلت أسعار الدواجن البلدى ما بين 110 و115 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وفيما شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم ( منير السقا)، حيث سجلت 58 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 16 و17 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 11 و12 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبلغ سعر البيض اليوم الثلاثاء22 -8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 108 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.