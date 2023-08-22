كله هيخرج عادي بس بشرط!!.. تجديد شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص والعام تبعا للقانون

الخروج على المعاش المبكر 2023، أثار موضوع التقاعد المبكر الجدل في الساحة القانونية، سواء كان ذلك في سياق اللوائح القديمة للتأمين الاجتماعي أو التشريعات الجديدة للمعاشات، وقد اندلعت هذه الجدالات بسبب مجموعة الشروط المعقدة التي تنصّ عليها تلك الأنظمة المنظمة للتقاعد المبكر، وهو خيار يشبه إلى حد كبير قرار الاستقالة من مكان العمل.

شروط الخروج على المعاش المبكر للعاملين بالحكومة

شروط الاستحقاق للتقاعد المبكر في الجهاز الحكومي، إذا كنت تنوي التفكير في الخروج على المعاش المبكر في عام 2023 من القطاع الحكومي هنا بعض النقاط التي يجب أن تأخذها في اعتبارك قبل اتخاذ قرارك:

فترة الاشتراك: يجب أن تكون لديك فترة اشتراك كافية في نظام التأمين للشيخوخة والعجز والوفاة، هذا يعني أنك يجب أن تكون مشتركًا نشطًا في هذا النظام لفترة زمنية معينة قبل الاستحقاق، يجب أن تحقق من هذه الفترة والتأكد من أنها تلبي الشروط المحددة.

نسبة المعاش: بموجب القانون الجديد، ستحصل على معاش يعادل نصف دخلك الأخير المُسجل في النظام، لكن يجب أن يكون هذا المعاش على الأقل 65% من الحد الأدنى لأجور المشتركين، تحقق من تلك النسب لضمان استحقاقك للمعاش.

فترة الاشتراك اللازمة: لن يكون بإمكانك الاستحقاق للتقاعد المبكر إذا لم تمتلك فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، هذه الفترة سترتفع إلى ٢٥ عامًا في يناير 2025، تأكد من أن فترة اشتراكك تلبي هذه المتطلبات.

الفترة المستمرة: إذا كنت تريد التقاعد المبكر، يجب أن يكون لديك فترة اشتراك مستمرة لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، هذا يعني أنه يجب أن تبقى مشتركًا نشطًا لهذه الفترة قبل التقاعد.

تأكد من فحص موقفك وفهم الشروط المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار بالتقاعد المبكر.

حقيقة إلغاء المعاش المبكر

هناك الكثير من التساؤلات حول إمكانية التقاعد المبكر للموظفين، وهل فعلًا تم إلغاء هذا الخيار؟ الواقع يكمن في تعقيد الشروط الجديدة التي فُرِضَت على المعاش المبكر من قِبَل التعديلات الأخيرة في قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات، هل يمكن أن نقول إن فُقِدَت فرصة التقاعد المبكر تمامًا، أم أن الأمر يعتمد الآن على مدى تطابق الشروط مع وضع الموظفين؟ يبدو أننا في مرحلة تفكير حول ما إذا كان هناك مجالًا للتقاعد المبكر أم لا، خاصة مع تشديد الشروط وصعوبة توافرها لدى الموظفين، هذا يعني أن البعض قد يضطر للانتظار حتى يصل لسن التقاعد المعتاد.

عند النظر إلى قوانين المعاشات، نجد تشكيلًا جديدًا لمتطلبات التقاعد المبكر، حيث يُمكن للمتقاعدين المبكرين الحصول على معاش يصل إلى 80% من المعاش المستحق، وهذا يعد واحدة من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند التفكير في الخروج على المعاش المبكر.