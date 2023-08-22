مساعدة الـ 100 ألف ريال.. مساعدة فورية الأمير عبدالعزيز بن فهد داخل وخارج المملكة العربية السعودية في 5 دقائق فقط

أتاحت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، رقم التواصل المباشر لطلب المساعدات المالية والعينية التي تكون موجهة إلى شريحة كبيرة من المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مساهمة المؤسسة في توفير سكن ملائم ومناسب لجميع الأفراد الذين يتقدمون بطلب الحصول على مثل هذه المساعدات، فضلاً عن تلبية طلباتهم واحتياجاتهم الأساسية في أسرع وقت، مما يوفر لهم حياة كريمة طوال الوقت، تزامنًا مع الرؤية الإستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.

رقم التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن بكل سهولة إمكانية التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدات المالية والعينية، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفقًا للنحو التالي:-

يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال الواتساب عبر “00966583264852، 966550484810+”.

فضلاً عن إمكانية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خارج المملكة العربية السعودية عبر رقم “920030003.”.

الفئات المستحقة لمساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

حددت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، بعض الفئات المستفيدة من طلب الحصول على مساعدات مالية وعينية، وفقًا لما جاء في النحو التالي:-