تمويل فوري بالتقسيط المريح وبدون كفيل يصل إلى 20 ألف ريال

تشارك شركة اليسر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أفضل تمويل فوري بالتقسيط مع التزامات بسيطه لجميع العملاء للحصول عليه، فترة زمنية على الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر متتالية لضمان الحصول على الموافقة السريعة اللازمة للتمويل الأصغر الشخصي أيضًا من أجل الحصول على تمويل نقدي سهل بدون رسوم إدارية إضافية مع فترة سداد طويلة لجميع عملائها، لكن قبل إلكتروني يجب تقديم جميع المستندات والأوراق الأساسية اللازمة للتمويل من خلال موقع شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية،سنتناول معكم كل ماهو جديد حول ذلك الموضوع فى السطور التالية.

ماهي شروط الضمان الاجتماعي للعزاب في المملكة العربية السعودية

يشترط اليسر، عند التقدم للحصول على التمويل الأصغر الشخصي، توفير دخل ثابت شهريًا يساوي خمسة آلاف ريال سعودي. يجب أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين 22 و 60 عامًا بخلاف الجيش، يمكنهم التقدم إلكترونيًا للتمويل الأصغر الشخصي حتى سن التقاعد في القطاع العسكري. من الضروري التقديم على التمويل الأصغر الشخصي بحد أقصى عشرين ألف ريال سعودي بعد استيفاء جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل مع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. كما يجب توفير مدة خدمة في الوظيفة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في المملكة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ما هي اهم مزايا التمويل الشخصي في شركه اليسر