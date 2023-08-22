ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 رابط الإستعلام عن نتائج التنسيق لطلبة الثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، عن ظهور نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول في الكليات الملائمة لجميع الطلاب والطالبات الذين قاموا بتسجيل رغباتهم مؤخرًا في هذه المرحلة، فضلاً عن أن الوزارة قامت مؤخرًا بفتح باب المرحلة الثانية للجامعات المصرية التي بدأت من يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 5 أيام أمام جميع الطلبة لتنتهي يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، مما يُتاح فرصة كافية لتقديم طلباتهم واختيار التخصص المناسب لهم، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن النتيجة.

نسب القبول في المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول بالنسبة للشعبة العلمية وصلت إلى 250 درجة، أي ما يُعادل نحو 60.98%، إضافة إلى أن الشعبة الأدبية بلغ مجموع القبول فيها كحد أدنى إلى 238 درجة فأكثر، وهو ما يُعادل نحو 58.05%، فضلاً عن أنه عند ظهور جميع النتائج وظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى، بدأت مباشرة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية أمام جميع الطلاب والطالبات من أجل التقديم في الجامعات والكليات المناسبة وفقًا للمجموع الذين حصلوا عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلبة الثانوية العامة وفقًا لما يلي:-