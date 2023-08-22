خبر بمليون جنيه.. زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد بنص وزارة التضامن الاجتماعي

زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد، بانتظار أصحاب المعاشات لحظة صرف مستحقاتهم خلال سبتمبر 2023 فيما تقترب نهاية شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد الإعلان من قِبَل هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد توزيع هذه المعاشات، ويتساءل المواطنين هل هناك زيادة جديدة لهذا الشهر ومن خلال التقرير التالي الفئات التي ستطبق عليها الزيادة.

زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد

بدءًا من هذا الشهر وتحديدًا من أغسطس الحالي زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد فقد اتخذ اتحاد نقابات المهن الطبية خطوة مهمة في تعزيز الدعم لأعضائه، فقد تم اتخاذ قرار بزيادة قيمة المعاشات التي يحصلون عليها بمقدار 1350 جنيه شهريًا، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة ستكون متاحة للصيادلة، والأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وحتى الأطباء البيطريين، يتم صرف هذا المبلغ الإضافي كل 3 أشهر، مما يعزز من استقرار ورفاهية هؤلاء الأعضاء المهمين في المجتمع الطبي.

زيادة المعاشات لتلك الفئة

قرر المجلس النقابي للمهندسين خلال اجتماعه الذي أقيم يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، زيادة جديدة في المعاشات بدءًا من هذا الموعد للمهندسين بزيادة تقدر بمبلغ 150 جنيهًا، ابتداءً من شهر يوليو 2023 مع تنفيذ هذه الزيادة بشكل رجعي وصرفها للمستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيانًا رسميًا يكشف عن تاريخ توزيع المعاشات خلال سبتمبر 2023، ستكون الزيادة المُقدرة بنسبة 15٪ جاهزة للصرف في الأول من سبتمبر 2023، يشمل هذا التدبير الزيادة التي تم الإعلان عنها في شهر إبريل من هذا العام، والتي تبلغ 15٪، وهي سارية لجميع مستفيدي المعاشات الذين يستحقون مبلغًا لا يقل عن 170 جنيهًا، مع حد أقصى محدد عند 1635 جنيهًا.