الذهب رجع لطبيعته من جديد.. هدوء تام في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء والسبب!

بعد عدة ارتفاعات شهدها الذهب في الفترة القليلة الماضية، مما عملت على ذعر العديد من المواطنين وخاصة جميع الراغبين في شراء المشغولات الذهبية لعدد من الأسباب المختلفة، عادت أسعار الذهب إلى الاستقرار مرة أخرى، وسط توقعات بأن يستمر هذا الإستقرار لفترة قليلة، ثم يرتفع من جديد، وفقًا لتوقعات بعض المسؤولين، حيث إن الارتفاع جاء نتيجة التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة مما أثرت على سعر صرف العملات وبالتالي أثر ذلك على أسعار الذهب بالسلب خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس وفقًا للنحو التالي:-

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيهًا.

بينما استقر سعر الذهب عيار 24 عند سعر 2560 جنيهًا.

في حين أن سعر الذهب عيار 18 ليبلغ نحو 1929 جنيهًا.

فضلاً عن أن سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 18000 جنيه.

وفي هذا فإن سعر الذهب العالي بلغ نحو 1895 دولار أمريكي.

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب العالمي إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر الماضية، بعد زيادة العوائد الخاصة بسندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر، مع تحول المستثمرين إلى الاستثمار المباشر داخل البنوك المركزية، وعقب الاجتماعات الطارئة التي أدت إلى انخفاض في أسعار الذهب العالي، فضلاً عن أن وصوله في التعاملات الفورية بلغ نحو 0.1% أي ما يُقارب من 1887.09 دولار أمريكي للأوقية أو الأونصة، وفي ظل سعر العقود الأجلة للذهاب الأمريكي الذي استقر عند 1916 دولار.