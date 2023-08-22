رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر موقع وزارة العمل ومظلتي spa.gov.iq/umbrella

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق، أصبح من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حيث يبحث عدد كبير من المستفيدين من الرعاية الاجتماتعية بالعراق عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تيسيراً على المواطنين والحد من التكدس والازدحام داخل الهيئات الحكومية وتجنب الاختلاط.

حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم من طعام وشراب، والتغلب على ظروف الحياة الصعبة، وأكدت الوزارة أن المواطن يمكنه الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

او الدخول على منصة مظلتي .

ادخل الرمز المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

ثم اضغط على ايقونة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة المراد الاستعلام عنها .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة أمامك.

خلال دقيقة سوف تظهر امامك كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية .

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية