خريطة ازالة أحياء جدة 2023 وأسماء المناطق العشوائية وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية

قامت الأمانة العامة لجدة بتحديد خريطة ازالة أحياء جدة التي تم صدور قرار رسمي بإزالتها، وذلك ضمن خطة التطوير والتوسعة الموضوعة من قبل المختصين لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقالت الأمانة أن الهدف من إزالة الأحياء العشوائية هو توفير الإسكان الآدمي الذي تتوافر فيه الخدمات الأساسية للقاطنين في تلك المساكن، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تفصيلي لخريطة الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة.

خريطة ازالة أحياء جدة

أعلنت الأمانة العامة لمدينة جدة عن خريطة ازالة أحياء جدة العشوائية، والتي تعبر عن رسم توضيحي لتلك الأحياء وحجمها وأسمائها، وتُعد تلك الخريطة بيان مفصل لأماكن الهدد التي سيتم التخلص منها، وإنشاء أحياء آدمية راقية تحتوي على المرافق العامة الضرورية والخدمات الأساسية التي تسمح بحصول القاطنين بها على مساكن صالحة للعيش فيها، ويمكن معرفة الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة من خلال الإطلاع على خريطة إزالة الأحياء التالية:

الأحياء التي عليها ازاله في جدة

أصدرت الأمانة العامة بجدة قرار رسمي بأسماء الأحياء التي عليها إزاله في جدة، والتي دخلت ضمن خطة التطوير للتخلص من الأحياء العشوائية التي لا تصلح للعيش فيها بسبب افتقارها للخدمات الضرورية للإنسان، وتلك الأحياء هي: