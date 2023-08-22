خريطة ازالة أحياء جدة 2023 وأسماء المناطق العشوائية وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية
قامت الأمانة العامة لجدة بتحديد خريطة ازالة أحياء جدة التي تم صدور قرار رسمي بإزالتها، وذلك ضمن خطة التطوير والتوسعة الموضوعة من قبل المختصين لتحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقالت الأمانة أن الهدف من إزالة الأحياء العشوائية هو توفير الإسكان الآدمي الذي تتوافر فيه الخدمات الأساسية للقاطنين في تلك المساكن، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تفصيلي لخريطة الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة.
خريطة ازالة أحياء جدة
أعلنت الأمانة العامة لمدينة جدة عن خريطة ازالة أحياء جدة العشوائية، والتي تعبر عن رسم توضيحي لتلك الأحياء وحجمها وأسمائها، وتُعد تلك الخريطة بيان مفصل لأماكن الهدد التي سيتم التخلص منها، وإنشاء أحياء آدمية راقية تحتوي على المرافق العامة الضرورية والخدمات الأساسية التي تسمح بحصول القاطنين بها على مساكن صالحة للعيش فيها، ويمكن معرفة الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة من خلال الإطلاع على خريطة إزالة الأحياء التالية:
الأحياء التي عليها ازاله في جدة
أصدرت الأمانة العامة بجدة قرار رسمي بأسماء الأحياء التي عليها إزاله في جدة، والتي دخلت ضمن خطة التطوير للتخلص من الأحياء العشوائية التي لا تصلح للعيش فيها بسبب افتقارها للخدمات الضرورية للإنسان، وتلك الأحياء هي:
- حي القريات: ويأتي في المركز الأول بالنسبة لعدد السكان حيث بلغ 10850 نسمة.
- حي الفهد: ويبلغ عدد سكانه 29057 نسمة، ويأتي في المركز الأخير بالنسبة لعدد السكان.
- حي الثعالبة: يأتي في المركز الثاني بالنسبة لعدد السكان حيث بلغ سكانه 10745 شخص.
- حي النزلة اليمانية: 49210 هو عدد سكانه الإجمالي، وهو ثالث أكبر حي من ناحية السكان.
- حي غليل: يحتوي على 39785 شخص ساكن به.
- حي بترومين: يسكن به حوالي 30044 شخص.