خطوات الاستعلام عن نتائج الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور 1445 والشروط المطلوبة

خطوات الاستعلام عن نتائج الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور 1445، يهتم عدد كبير من المستفيدن من الضمان الاجتماعي المطور الاعلان عن نتائج الاستحقاق ، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني خاص حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن النتائج دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب خاصة بعد انتشار خبر ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور

حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الخدمات الالكترونية والتي تعمل على تسهيل وإنهاء الكثير من الأمور من داخل المنزل، وكانت الوزارة أعلنت عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لعام 2023 وتستعد خلال الأيام المقبلة لصرف الدفعة الثانية إلا أن عدد كبير من المتقدمين يسعى للإطلاع على نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور والذي يمكنكم التعرف عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

ثم ادخل على استعلام.

اضغط على “خدمات المجتمع”.

ثم ادخل رقم الحالة المدنية.

يجب عليك كتابة رمز التحقق الذي سوف يصل في رسالة على الهاتف.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1445