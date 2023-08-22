AD sport HD 2023 : تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لدوري أبطال اسيا

يبحث عن ترددها الآلاف في جميع البلدان العربية محبي كرة القدم حيث ان تردد قناة أبو ظبي الرياضية1و2و3و4 يعد من اكثر ما يزداد البحث عنه خلال تلك الفترة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لدوري أبطال اسيا.

قناة أبو ظبي الرياضية

تعتبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية من ضمن القنوات المميزة والتي تثبت علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

كما انها تعتبر قناة إمارتية غير مشفرة مجانية تعمل على نقل العديد من المباريات في دوري أبطال أسيا والدوريات العربية والمباريات الودية.

تعرض كافة مباريات المنتخبات العالمية وتتمتع بجودة عالية وتضم كوكبة من المحليين الرياضين واستوديوهات تحليلية.

تتميز القناة بانها تعرض محتواها ويتابعها الملايين في الخليج العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

يبحث عنها الكثير من المتابعين والمشاهدين للقناة كما انها تعمل على عرض اللقاءات المرتقبة خلال تلك الفترة ويتم من خلال التعرف على الاتي.

التردد 11526 – 11411 (H)

معدل الترميز27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804 (H)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 نايل سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12260 (V)

معدل الترميز27500

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 الجديد نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11373 – 11526 (H)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 الجديد 2023