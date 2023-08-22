“الزيادة جاية في السكة” اعرف مرتبك كام بعد الاستعلام عن زيادة المرتبات

يهتم العاملون في الدولة بمعرفة كيفية الاستعلام عن زيادة المرتبات كون هذا الأمر يعد من الأمور المهمة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو الجهاز الإداري للدولة حيث إنه نظرا لغلاء المعيشة، فإن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا بإشارة وتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة تطبيق زيادة المرتبات، حتى يحصل المواطن على حقه كاملا وكذلك يستطيع أن يلبي احتياجات أسرته من مأكل ومشرب دون أن يكون في حاجة لطلب الدعم من أي شخص آخر.

الاستعلام عن زيادة المرتبات

نظرا التسهيلات الحكومة المصرية على أبنائها العاملين في الجهاز الإداري والحكومي الراغبين قي معرفة تفاصيل أكثر بخصوص الزيادة التي سوف تفرق معهم في دخلهم الشهري، فإنها قد وضعت خطوات من خلالها يمكن لكل موظف أن يقوم بسرعة الاستعلام عن زيادة المرتبات، والتي تكمن في النقاط التالية

قم بتسجيل الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بعدها قم باختيار خدمة الاستعلام عن حركة الترقية.

ثم قم بكتابة رقمك القومي وكلمة المرور.

بعدها اضغط على الزر الخاص بالاستعلام،

بعدها اضغط على الزر الخاص بالاستعلام، وسوف تظهر لك نتيجة بتفاصيل الترقية وقيمة زيادة في المرتب.

قيمة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة

بعدما قرر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن يقوم الجهاز الإداري في الدولة بالإعلان عن تفاصيل الاستعلام عن زيادة المرتبات من ناحية، فإن الجهات المعنية قد قامت بوضع قيمة زيادة المرتبات والحد الأدنى من الأجور وهي كالتالي

3500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة وما يعادلها.

5000 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.

6000 جنيه شهريًا تكون لمن يحملون درجة الماجستير من العاملين بالدولة أو في القطاع الحكومي.

7000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة.

هذا كل ما ورد إلينا بخصوص هذا الأمر الذي كثر حوله البحث من قبل جميع العاملين في القطاع الحكومي، حتى يحصلون من خلاله على التفاصيل التي يرغبون في التعرف عليها.