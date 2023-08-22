نتيجة نت لإستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية بالاسم ورقم اليوم السابع

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على نتيجة الملاحق لدبلومات الفنية والتي تم الانتهاء منها خلال فترة قليلة حيث انها سترفع على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات القليلة المقبلة وتم انتهاء الوزارة من كافة أعمال التصحيح، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة نت لإستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

إستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية الملاحق سيتم الاعلان عنها اليوم على موقع الوزارة بشكل الكتروني دون ان يبتم بذل الكثير من الوقت والجهد ليتمكن الطلاب من استخراج النتائج للطلاب بالدور الثاني باستخراج نتيجة ملاحق الطلاب بالصف الثالث الثانوي الفني 2023 عبر اتباع الاتي.

يتم القيام بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بالدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 والمعلن من الوزارة.

ثم أدخل رقم الجلوس.

انقر بعدها على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة امامنا ولابد من التاكد من صحة البيانات المدخلة.

نتيجة الدبلومات دور ثاني 2023

تم الانتهاء من الامتحانات خلال فترة قليلة وتعمل الوزارة الان على القيام بكافة أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات الخاصة بملاحق الدبلومات الفنية 2023 بكافة كنترولات الدبلومات الفنية والتي تم توزيعها على كافة انحاء الجمهورية وتحرص الوزارة على ان تقوم اللجان بعملها بدقة حتى يحصل الجميع على حقوقهم بشكل كامل بدون أي ظلم وذلك لتنفيذ تعليمات السيد الدكتور رضا حجازي، وسيتم القيام برفعها اليوم بعد ان تم التاكد من الدرجات ومراجعتها من الوزارة.