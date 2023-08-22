“خبر يستاهل تشوفه” العمل نصف الوقت فقط وفقًا لقانون الخدمة المدنية لهذه الفئات من الموظفين

يتساءل العديد من المعلمين عن تفاصيل العمل نصف الوقت للمعلمين لا سيما أن المعلمين من الفئات الواجب وضع قوانين خاصة بهم، لأنهم هم من يساعدون على تخريج جيل مختلف من حيث الأنشطة التي يعملون بها مما يعود بالنفع على المجتمع ككل، ولهذا يريد المعلمون أن يتعرفوا على تفاصيل أكثر بخصوص العمل بنصف الوقت من ناحية، وكذلك ما هي ضوابط العمل بنصف الوقت كما أعلن عنه في الجهات المختصة بإعلان هذا القرار من ناحية أخرى.

العمل نصف الوقت للمعلمين

لقد أصبح من حق المعلم أن يقدم على طلب العمل نصف الوقت للمعلمين والتي من خلالها سوف يحصل على نصف الأجر المعتمد، علما بأن هذه الإجازة يتم اعتمادها من الإدارة التعليمية التي تقع فيها مدرسة المعلم، ومنها فإن هناك بعض الشروط التي لا بد من أن يتم تحقيقها حتى يتم قبول طلب المعلم بالعمل بنصف الوقت، كما هو موضح في النقاط التالية

أولا لا بد من أن يتم تقديم الطلب إلى السيد مدير عام الإدارة.

ثانيا لا بد من أن يتم رفع الطلب إلى مدير المدرسة ثم بعد ذلك إلى الموجه المختص.

بعد ذلك يتم الموافقة على أن يتم إحضار

الخطاب من قسم الإجازات بالإدارة المدرسية التابع لها المعلم.

ثم عمل إقرار القيام بالإجازة.

إجازات نصف الأجر

إذا كنت ترغب عزيزي المعلم في معرفة معلومات أكثر عن إجازات نصف الأجر بعدما تعرفت بشكل واضح على تفاصيل العمل نصف الوقت للمعلمين، فإن العمل بنظام إجازات نصف الوقت أو الجزء من الوقت هي عبارة عن نوعين

أولاً: العمل يومان في الأسبوع

أي بما لا يقل عن 9 أيام في الشهر.

يحصل الموظف هنا على ثلث قيمة البدل.

يكون الأجر عبارة عن 50% من الأجر المتعارف عليه.

ثانياً: العمل ثلاثة أيام في الأسبوع

أي بما لا يقل عن 13 يوم في الشهر.

هنا يحصل الموظف على نصف البدل.

يصبح أجره عبارة عن 65% من الأجر المتعارف عليه.

هذه هي كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل بنظام نصف الوقت أو جزء من الوقت على أن قمنا بعرض كافة التفاصيل المتعلقة به، والتي من خلالها يمكن للمعلمين أن يتعرفوا على ما ما يفيدهم في هذا الأمر.