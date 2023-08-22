إجازة مدفوعة الأجر”.. حقيقة 3 ايام إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص

تحظى إجازة المولد النبوي بتفاعل كبير من قبل المواطنين، حيث يحتفلون بها سنويًا بطرق متعددة، يتضمن ذلك شراء وتناول الحلوى والمأكولات اللذيذة، وأيضاً التقرب إلى الله من خلال الدعاء والذكر وممارسة العبادات.

موعد إجازة المولد النبوي

يأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في اليوم 12 من شهر ربيع الأول في كل عام هجري، وفي عام 2023 من المقرر أن تحل هذه الذكرى في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، وذلك وفقًا للجدول الرسمي للعطلات على موقع رئاسة الجمهورية.

قرار الحكومة بشأن الاجازة

رغم اقتراب موعد إجازة المولد النبوي، إلا أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن موعده، ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار في الوقت المناسب، ومن الممكن أن تكون الإجازة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تعتبر وزارة العمل المسؤولة عن تحديد مواعيد الإجازات للعاملين في القطاع الخاص، ومن المعتاد أن يتم منح العاملين إجازة يوم إجازة المولد النبوي مع دفع أجر يوم إضافي لمن يعمل في هذا اليوم.

عمرة المولد النبوي

خلال فترة احتفالات المولد النبوي يسعى العديد من المسلمين إلى أداء عمرة المولد النبوي وتقدم شركات السياحة خيارات مختلفة تبدأ من البرامج الاقتصادية وتصل إلى البرامج ذات الفخامة، تقدر أسعار هذه البرامج بمجموعة متنوعة من 20000 جنيه حتى 50000 جنيه.

وتكون احتفالات المواطنين بإجازة المولد النبوي وأهمية هذه الذكرى الدينية إلى جانب تأثير الإجازة على القطاعين الحكومي والخاص، وأيضًا اهتمام بعض المسلمين بأداء عمرة المولد النبوي كجزء من تلك الاحتفالات.