فرحت البيت كله والجيران كمان”.. اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في منافذ التموين برخص التراب

تتسابق وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحضيراتها لاستقبال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يحل في أواخر شهر سبتمبر، هذا الاحتفال يشهد تقاليد وعادات متنوعة بين الأسر، منها شراء الحلويات، وفي ظل الارتفاعات الحالية في الأسعار، تلتزم الوزارة بتوفير حلوى المولد النبوي الشريف في مجمعات الاستهلاك ونقاط التموين ومعارض شركات المخابز، لذلك سوف نتعرف على أسعار حلويات المولد النبوي.

حلويات المولد النبوي

التموين تستعد لضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف، وفقاً للمواصفات القياسية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر المقبل وقبيل قدوم الاحتفال، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، حيث تسعى وزارة التموين لتقديم حلويات المولد النبوي بأسعار أقل من تلك المتواجدة في الأسواق، نظراً لأن شركاتها تعمل بشكل أساسي على تقديم الجودة بأسعار تناسب المواطنين، وليس هدفها تحقيق أرباح.

يتضمن تحضير وزارة التموين والتجارة الداخلية لحلوى المولد تشكيلة متنوعة من الأحجام والأوزان، بدءًا من كيلو وصولاً إلى 5 كيلو، لتلبية احتياجات الجمهور، وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير حلاوى المولد النبوي الشريف بأسعار مناسبة وبتشكيلات متنوعة، ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين والمحتفلين بالمناسبة الدينية.

أسعار حلويات المولد النبوي

على الصعيد الآخر كشف التجار عن قائمة أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2023 حيث جاءت كالتالي: