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الحكومة تحذر بشدة”.. دفع غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار بعد تحركة او النزول منه او الركوب بدون تذكرة
في إطار قانون السكك الحديدية الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 94 لسنة 2018 يتم تحديد عقوبات رادعة لمن ينتهكون أحكامه، ووفقًا للمادة 20 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 10 المكررة من القانون، تتحول العقوبة إلى السجن في حالة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالسكك الحديدية أثناء تحركها، مما يشكل خطرًا على حياة الركاب أو يؤدي إلى وقوع إصابات أو حتى وفيات.
تعويض فوراً عن الأضرار
وفي حالة تسبب أي فرد في أضرار للأشخاص أو الممتلكات بسبب انتهاكه لأحكام القانون، يلزمه تقديم تعويض عن الأضرار التي نتجت عن تلك الأفعال.
محظورات السكة الحديد
تتضمن المادة 10 المكررة من قانون السكك الحديدية مجموعة من المحظورات التي يجب الامتناع عن ارتكابها، تحت طائلة العقوبات المشددة المنصوص عليها، تشمل هذه المحظورات:
- السفر أو الركوب بعربات السكة الحديد دون تذكرة صحيحة.
- شراء تذاكر القطارات بقصد بيعها بغرض الربح غير المشروع.
- التوسط في شراء تذاكر للآخرين بمقابل مالي أو بدون مقابل.
- الركوب أو النزول من القطار بعد تحركه.
- دخول المحطات أو القطارات مع حمل مواد خطرة أو قذرة.
- تمزيق أو إزالة أي إشارات ورقية وضعتها الهيئة داخل القطارات أو المحطات.
- استخدام أجهزة الطوارئ في حالات غير طارئة.
- السفر أثناء حالة السكر.
- مزاولة البيع غير المصرح به أو التسول داخل القطارات.
- عبور الخطوط والجسور الحديدية أو ترك الحيوانات تعبر عليها.
- نقل المواد القابلة للاشتعال أو الخطرة.
- تخريب جسر السكة الحديد أو رفع منسوب الأراضي المجاورة.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال على جسر القطار.
- إلقاء القمامة أو المخلفات على السكة الحديد أو جسورها.
- التواجد في منطقة السكة الحديدية بهدف العبث.
- التعدي على الأراضي والعقارات التابعة للهيئة.
- إجراء تعديلات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو تحته.