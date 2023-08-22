الحكومة تحذر بشدة”.. دفع غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار بعد تحركة او النزول منه او الركوب بدون تذكرة

في إطار قانون السكك الحديدية الذي تم تعديله بموجب القانون رقم 94 لسنة 2018 يتم تحديد عقوبات رادعة لمن ينتهكون أحكامه، ووفقًا للمادة 20 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 10 المكررة من القانون، تتحول العقوبة إلى السجن في حالة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالسكك الحديدية أثناء تحركها، مما يشكل خطرًا على حياة الركاب أو يؤدي إلى وقوع إصابات أو حتى وفيات.

تعويض فوراً عن الأضرار

وفي حالة تسبب أي فرد في أضرار للأشخاص أو الممتلكات بسبب انتهاكه لأحكام القانون، يلزمه تقديم تعويض عن الأضرار التي نتجت عن تلك الأفعال.

محظورات السكة الحديد

تتضمن المادة 10 المكررة من قانون السكك الحديدية مجموعة من المحظورات التي يجب الامتناع عن ارتكابها، تحت طائلة العقوبات المشددة المنصوص عليها، تشمل هذه المحظورات: