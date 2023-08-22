خبر بمليون جنيه للموظفين” تقديم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين في القطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف رواتب شهر أغسطس الحالي للموظفين العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم تقديم مستحقات العاملين للشهر الحالي بشكل متأخر بثلاثة أيام في كل شهر.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

اليوم التاريخ الوزارات المعنية اليوم الأول الخميس 24 أغسطس 2023 وزارات: المالية، التخطيط، الخارجية، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، الكهرباء، التعاون الدولي، التعليم العالي، والعدل، بالإضافة إلى العاملين في مديريات الخدمية بالمحافظات. اليوم الثاني الأحد 27 أغسطس 2023 وزارات: الصحة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، القوى العاملة، الأوقاف، ووزارة النقل. اليوم الثالث الاثنين 28 أغسطس 2023 وزارات: الأعمال، التضامن الاجتماعي، البيئة، الصناعة، والتجارة. اليوم الرابع الثلاثاء 29 أغسطس 2023 وزارات: الاتصالات. اليوم الخامس والأخير الأربعاء 30 أغسطس 2023 الوزارات المختلفة.

تواريخ الصرف والمتأخرات المستحقة

بناءً على تصريحات طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أغسطس اعتبارًا من تاريخ 24 أغسطس الحالي، وسيتم صرف مستحقات العاملين المتأخرة في أيام 7، 9، و10 من نفس الشهر، ويتم ذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد والمعلن من قبل الوزارة.

تيسير الوصول إلى الرواتب

دعت الوزارة جميع العاملين في الجهات الحكومية إلى عدم التدافع على ماكينات الصراف الآلي، يأتي هذا التوجيه في ضوء توافر الرواتب على مدار الساعة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المعلن، وتهدف الدعوة إلى تسهيل عملية الحصول على الرواتب وتجنب التزاحم والاكتظاظ.

الصرف عبر المنظومة المالية الإلكترونية

من المقرر أن تكون مستحقات العاملين متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه، يتم ذلك عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مما يمكن العاملين من الحصول على رواتبهم بشكل سهل ومُيسّر.