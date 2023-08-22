رابط التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2023-2024 تونس preparatoire.education.tn

رابط التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2023-2024، بعدما أعلنت وزارة التعليم التونسية عن فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية للعام الدراسي 2023-2024،وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم بداية من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 على الموقع الذي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وعدم الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق التونسية ، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2024.

رابط التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية 2023-2024

حيث أعلنت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية للمواليد بداية من مواليد عام 2018، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل عن بعد وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول على رابط وزارة التعليم التونسية من هنا.

ادخل بيانات الطالب في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “فتح حساب ولي الأمر.

ادخل على الفضاء الخاص به.

على ولي الأمر رفع الأوراق والمستندات المطلوبة .

الأوراق المطلوبة للتسجيل عن بعد لأطفال التحضيري لعام 2023-2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن عدد من الأوراق للتسجيل عن بعد لأطفال التحضيري للعام الدراسي 2023-2024، والتي جاءت كالتالي.