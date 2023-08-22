المباني فتحت تاني الكل هيبني” رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 واهم الاوراق المطلوبة

في إطار جهوده لتطوير قوانين البناء وتحسين إجراءاته يستعد مجلس النواب لإصدار مشروع قانون البناء الموحد 2023، يأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لتحقيق تيسير أعمال البناء والتخطيط العمراني وذلك من خلال وضع شروط واشتراطات جديدة تنظم حصول الراغبين على تراخيص البناء وتعلية المباني، تهدف هذه الجهود للتصدي للمخالفات البنائية والتشوه البصري وتحسين المشهد العمراني في المحافظات.

اشتراطات البناء 2023

وضع مشروع القانون شروطًا واضحة للحصول على ترخيص البناء، حيث يجب على المواطن تقديم طلب الترخيص من خلال مهندس معتمد أو مكتب هندسي معترف به ويجب أن يتضمن الطلب المستندات اللازمة للتقديم، والمسؤولية عن صحة هذه المستندات تقع على المقدم لها، تشمل هذه المستندات بيان صلاحية الموقع للبناء والاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية.

صلاحية الموقع للبناء

يشدد مشروع القانون على تحديد مهل زمنية لإصدار تراخيص البناء أو رفضها وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء صاحب الطلب إشعارًا بصلاحية الموقع للبناء أو بالموانع التي تمنع الإصدار خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتمدد شهادة الصلاحية لمدة 3 سنوات وذلك بدلاً من سنة واحدة وفقًا للتعديلات الجديدة.

تعلية الlباني القائمة

ينص مشروع القانون على أنه في حالة تعلية المباني القائمة، يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ويجب أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات التعديلات المطلوبة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

رسوم تراخيص البناء

يحدد مشروع القانون رسومًا لتراخيص البناء تعتمد على القواعد المحددة، تتضمن هذه الرسوم مبلغًا لطلب الموافقة على الموقع ورسوم فحص واعتماد المشروعات ورسوم تحسين وأخرى، تزيد قيمة هذه الرسوم سنويًا بنسبة محددة.

رسوم تقديم الموافقة على الموقع وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة للمشروعات: حد أقصى 2000 جنيه وتسدد نقداً.

رسوم الفحص والاعتماد والخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم: حد أقصى 200 ألف جنيه ولا تزيد عن جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع وتسدد نقداً.

زيادة سنوية بنسبة 3% على قيمة الرسوم.

منع فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المشمولة بالرسوم المذكورة في البندين السابقين.

إجراءات الحصول على تراخيص البناء

تقديم طلب تصريح بناء أو تصريح ارتفاع للمبنى.

تحديد الموقع على الخريطة بالتعاون مع خبير من المجلس القروي.

دفع رسم الطلب واستخراج بيان صلاحية الموقع من مجلس المدينة.

تقديم الخطابات والتفويضات للمكتب الهندسي لعمل الرسومات والمشروعات المعمارية والإنشائية.

التحقق من صلاحية العقد وإجراءات التراخيص.

دفع الرسوم المختلفة للمكتب الهندسي والمحافظة.

رسوم الحصول على ترخيص بناء في القرى