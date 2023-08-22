إلغاء بطاقة التموين”.. الحكومة توضح حقيقة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد 2023

بدأت فكرة استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد تشغل عقول العديد من الأشخاص والمواطنين في مصر خاصة بعد إعلان وزارة التموين والاتصالات عن إطلاق خدمات حكومية جديدة تشمل الكارت الموحد لصرف المقررات التموينية والتأمين الصحي، فيما يلي سوف نوضح لكم مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

وفقاً لوزارة التموين فإن بطاقة التموين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بوجود الكارت الموحد، تظل بطاقة التموين سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها، يستمر صرف المقررات التموينية والخبز المدعوم من خلال بطاقة التموين في مختلف نقاط التموين، ويتم استخدام الكارت الموحد فقط في محافظة واحدة وهي بورسعيد لصرف المقررات التموينية والخبز، تستمر بطاقات التموين القديمة في العمل كالمعتاد لأولئك الذين لم يحصلوا على الكارت الموحد الجديد.

الحصول على الكارت الموحد 2023

سيتم توفير الكارت الموحد للمواطنين مجانًا سيتطلب الأمر فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يرغب في الحصول على الكارت الموحد، وتشمل الخطوات اللازمة للحصول على الكارت الموحد:

تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المرتبط بالفرد لدى إحدى شركات الاتصالات.

الكارت الموحد مزود ببصمة ذكية للتحقق من هوية المستفيد.

تم فعلياً فتح حوالي 500 ألف حساب في محافظة بورسعيد تمهيدًا لتفعيل الخدمة.

ما هو الكارت الموحد

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تمكن من إيداع وسحب الأموال مباشرة على البطاقة، ويمكن استخدامها لعمليات الشراء من محلات التجزئة والسحب النقدي من الصرافات الآلية للبريد، تتضمن استخداماتها تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية، وصرف دعم الخبز والسلع التموينية في المخابز، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل.

استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد في عام 2023

بالتعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل، تم إطلاق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، يهدف هذا الكارت إلى توحيد الخدمات المقدمة للمواطنين ويشمل في المرحلة الأولى خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، ستتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المستقبل، ومن المخطط توسيع تطبيقه تدريجيًا لتشمل باقي المحافظات، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لبناء اقتصاد رقمي وتطوير الخدمات الحكومية.