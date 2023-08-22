تقليل الاغتراب 2023.. شروط التحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية | رابط تقليل الاغتراب (الرابط الصحيح)

تقليل الاغتراب 2023..شروط التحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من أهم الأمور التي يبحث عنها حاملي الثانوية العامة 2023 وبشكل خاص طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023، فالجميع يتساءل عن ما هي شروط التحويلات لتقيل الاغتراب، وخاصة وأن هناك عدد كبير من الطلبة لا يرغبون في السفر والانتقال من محافظتهم إلى محافظة أخرى.

تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ستتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب المقبولين في المراحل الأولى والثانية من تنسيق الجامعات لعام 2023.

تقليل الاغتراب 2023

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيانها بأنه سيتم تنفيذ عملية التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر بين الجامعات والكليات وفق نسبة محددة تبلغ 10٪. سيتم تنفيذ هذه العملية خلال الفترة من الخميس 24 أغسطس 2023 حتى الاثنين 28 أغسطس 2023.

شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد

ننشر لكم عبر السطور التالية شروط التحويلات لتقليل الاغتراب 2023 بهدف التأكيد على آليتها وضمان عدم تفويت فرصة التحويل وتخفيف عبء السفر. هذه الشروط تتضمن:

تتم عملية التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

يجب أن يتم تحقيق متطلبات إضافية للكلية التي يرغب في الانتقال إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات الذي أُجري قبل صدور نتيجة الثانوية العامة).

يتم إجراء مفاضلة لجميع الطلاب بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

يتم تقديم طلب التحويلات بين الكليات والمعاهد لتقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني انقر هنا.