رابط حجز تذاكر حفل ليلة الدموع  ٢٠٢٣ في السعودية التي تضم (احمد سعد – تامر عاشور – طارق الشيخ)

يبحث الكثير عن اسعار تذاكر حفلة ليلة الدموع في جدة كما انها تعتبر فرصة رائعة لعشاق الموسيقى والذي يشترك فيها عدد من الفنانين ومنهم تامر عاشور وطارق الشيخ وحمادة هلال وهيثم شاكر ومسلم وحمادة هلال وأحمد سعد وآدم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز تذاكر حفل ليلة الدموع ٢٠٢٣.

حفل ليلة الدموع ٢٠٢٣

ستقام على مسرح بنش مارك وتعتبر مناسبة مميزة والتي تجمع بين أصوات استثنائية وسيتم اقامة الحفل الرائع في يوم الخميس 24 أغسطس الحالي،في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيستمر حتى منتصف الليل من خلال الاستعانة بافضل الاغاني والاصوات حيث سيتاح للحضور فرصة التمتع بتجربة موسيقية.

حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع في جدة

يتم الحجز على منصةEnjoy الإلكترونية، وتعتبر ليلة مليئة بالمشاعر والأحاسيس الرقيقة، سيجتمع مجموعة من الأصوات المبدعة فيها ويتم احيائها من خلال الفنانين الاتين.

طارق الشيخ.

هيثم شاكر.

مسلم.

حمادة هلال.

تامر عاشور.

أحمد سعد.

آدم.

خطوات حجز تذاكر حفلة ليلة الدموع

يتم الدخول على موقع عيشها الإلكتروني.

انتقل إلى القائمة الرئيسية للمنصة.

واختر العروض الحية.

ستظهر قائمة بالفعاليات والحفلات الحية المختلفة.

ابحث عن تذاكر حفلة ليلة الدموع .

انقر على الحفلة لتفاصيلها.

ثم يتم اختيارشراء التذاكر باللون الأصفر.

حدد الفئة التي تناسبك.

اضغط على شراء على الخريطة.

قم بتحديد المقعد الذي ترغب في حجزه.

كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

قم بالنقر على زر شراء التذاكر.

ستتمكن من طباعة تذاكر حفل ليلة الدموع أو حفظها على هاتفك.

أسعار تذاكر حفلة ليلة الدموع في جدة