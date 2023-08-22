رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية للطالب 1445 | external.madrasati.sa/login| خطوات التسجيل الصحيحة

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية للطالب 1445 من أكثر الروابط الإلكترونية التي يتهم البحث عليها على مدار الساعة خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع العام الدراسي الجديد 1445-2023، ولذا نوفر لكم رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الصفحة الرئيسية للطالب 1445 وخطوات التسجيل الصحيحة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول الطالب 1445



تم تفعيل رابط منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية من قِبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك للسماح للطلاب بالدخول والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة لمراحل الدراسة المختلفة، أما عن خطوات دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول الالكتروني 1445 يتم اتباع الخطوات التالية.

كيفية دخول منصة مدرستي للطلاب 1445

دخول منصة مدرستي للطالب عبر الرابط الرسمي للمنصة التعليمية انقر هنا

قم بالنقر على رمز تسجيل الدخول من خلال الصفحة الرئيسية على الموقع.

كتابة اسم الطالب وكلمة المرور بشكل صحيح.

ومن ثم اختيار الخدمات التعليمية التي يُقدّمها الموقع للطالب.

تحديد الاختبارات مركزية.

وهنا يجب القيام بتسجيل معلومات مدرستي مايكروسوفت.

بعد ذلك، يتم النقر على رمز “لقد قرأت جميع التعليمات والإرشادات””الموافقة”.

ومن ثم اختيار الوصول إلى الجدول الدراسي الخاص بالطالب.

من خلال استخدام منصة مدرستي، يمكن للطلاب أداء واجباتهم المدرسية ومتابعة الدروس.

طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي للتعليم

إذا أراد المستخدم إنشاء كلمة مرور جديدة منصة مدرستي بدلاً من القديمة، يتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول من حسابه.

ثم النقر على “أوفيس 365”.

ومن ثم الضغط على الإعدادات، يظهر أمام الطالب قائمة تحتوي على خيار لتغيير كلمة المرور تقوم بالنقر عليه.

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

علي الطالب القيام بملء الحقول المتعلقة بكلمة المرور القديمة والجديدة وتأكيدها.

ثم اضغط على زر الإرسال. سيتم تحديث كلمة المرور لمنصة مدرستي 1445.

يمكنكم مشاهدة فيديو توضيحي يوضح طريقة تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي madrasati من خلال الرابط التالي.

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