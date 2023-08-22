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كشوفات pdf .. تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة الدفعة الخامسة باسماء المشمولين بالرعاية
كشوفات pdf .. تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة الدفعة الخامسة باسماء المشمولين بالرعاية
يهتم الكثير بالتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، ومن المتوقع ان تظهر خلال ايام ويتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية من خلال منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة.
اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023
يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على مظلتي التابعة للوزارة وسيتم الإعلان عن الدفعة الخامسة من قبل وزير العمل ويتيح للمتقدمين الاطلاع على حالة طلباتهم والتأكد من مدى مطابقتها مع كافة ما تم الاعلان عنه من الوزارة.
كيفية التعرف على اسماء المقبولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة
يمكن للأفراد الذين يرغبون في الحصول على المنحة من الوزارة ان يتعرفوا على أسمائهم في كشوف المقبولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة من خلال ان يتم القيام بعدد من الخطوات التالية:
- يتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم يتم الضغط على زر إرسال طلب للوجبة التاسعة من خلال منصة مظلتي.
- بعد ذلك يتم تحديد الرعاية الاجتماعية.
- ثم يتم اختيار الوجبة التي يرغب الفرد في الاستفسار عنها.
- يتم اختيار الوجبة التاسعة.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة وعناي والتاكد من صحتها.
- النقر على زر استفسار عن الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- ستظهر قائمة موجود بها كافة أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.