كشوفات pdf .. تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة الدفعة الخامسة باسماء المشمولين بالرعاية

يهتم الكثير بالتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، ومن المتوقع ان تظهر خلال ايام ويتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية من خلال منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على مظلتي التابعة للوزارة وسيتم الإعلان عن الدفعة الخامسة من قبل وزير العمل ويتيح للمتقدمين الاطلاع على حالة طلباتهم والتأكد من مدى مطابقتها مع كافة ما تم الاعلان عنه من الوزارة.

كيفية التعرف على اسماء المقبولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

يمكن للأفراد الذين يرغبون في الحصول على المنحة من الوزارة ان يتعرفوا على أسمائهم في كشوف المقبولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة من خلال ان يتم القيام بعدد من الخطوات التالية: