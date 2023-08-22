ملفات pdf بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تعمل وزارة بتوفير دعم للمواطن العراقي كما انها تعمل على مساعدتهم علي سد حاجتهم فقد قامت الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية علي تقديم المنحة العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة

زاد البحث من قبل العديد من مواطني الدولة العراقية عبر منصة مظلتي وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ويمكننا الاستعلام عن الاسماء من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق او ان يتم القيام بالدخول إلى منصة مظلتي.

تقوم بإدخال رقم البطاقة الذكية لمقدم الطلب.

ادخال كود مرئي مكون من 5 أرقام.

ثم تضغط على المربع لتنزيل ملفات أسماء المشمولين .

بعد الانتهاء من تحميل الملف يمكنك البحث عن اسم المستفيد.

لابد من التاكد من الاسم الموجود صحيح.

ما هي اهم شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل بالتصريح عن بعض من شروط معينة للتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية والتي من بينها الاتي.