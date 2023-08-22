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ملفات pdf بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ملفات pdf بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تعمل وزارة بتوفير دعم للمواطن العراقي كما انها تعمل على مساعدتهم علي سد حاجتهم فقد قامت الحكومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية علي تقديم المنحة العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.
اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة
زاد البحث من قبل العديد من مواطني الدولة العراقية عبر منصة مظلتي وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ويمكننا الاستعلام عن الاسماء من خلال الاتي.
- الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق او ان يتم القيام بالدخول إلى منصة مظلتي.
- تقوم بإدخال رقم البطاقة الذكية لمقدم الطلب.
- ادخال كود مرئي مكون من 5 أرقام.
- ثم تضغط على المربع لتنزيل ملفات أسماء المشمولين .
- بعد الانتهاء من تحميل الملف يمكنك البحث عن اسم المستفيد.
- لابد من التاكد من الاسم الموجود صحيح.
ما هي اهم شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2023
قامت وزارة العمل بالتصريح عن بعض من شروط معينة للتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية والتي من بينها الاتي.
- لابد من أن يكون المقدم عراقي الجنسية.
- ان يقيم اقامة دائمة في الدول.
- كما انه لابد الا يمتلك المقدم أي ممتلكات ذات قيمة كبيرة سواء أرض أو مباني.
- يجب ألا يكون المقدم للبرنامج مستفيدًا من التأمين الاجتماعي.
- لابد ان يكون عمر المقدم الرجل ما بين 18 و 60 عامًا كحد أقصى.
- كما انه يجب أن يتراوح عمر المقدم للبرنامج من 15 و 55 عامًا كحد أقصى.
- حيث انه لابد من ان تتوافر كافة المعايير السابقة حتى يتم الحصول على الدعم.