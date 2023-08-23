خبر بمليون جنيه.. تحديد نصيب الفرد من التموين من الزيت والسكر + هذا هو نصيبه من العيش

نصيب الفرد من التموين، في تصريحه الهاتفي لبرنامج “على مسئوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى طمأن الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بخصوص احتياطي السكر المتاح، أشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيًا آمنًا من السكر يكفي للتغطية حتى نهاية أبريل المقبل، وتوفر الدولة السلع الغذائية للمواطنين من السلع التموينية ومن خلال التقرير التالي حصة الفرد من السلع التموينية 2023.

نصيب الفرد من التموين

تم تحديد نصيب الفرد من التموين التي يمكنه الحصول عليها من خلال بطاقة التموين كالتالي:

يتم توزيع كمية تصل إلى 6 كيلوجرامات من السكر على البطاقة، بمعدل 1 كيلوجرام حسب احتياجات الفرد.

يحصل كل فرد على ما يصل إلى 4 زجاجات زيت، حيث تحتوي كل زجاجة على 800 مل.

يتم توزيع كمية مختلفة من الأرز أو المكرونة حسب عدد أفراد الأسرة: 1 كيلوجرام للأسر الصغيرة (أقل من 4 أفراد)، و2 كيلوجرام أو ما يعادلها من المكرونة للأسر الكبيرة (4 أفراد فأكثر).

يُصرف باقي المساعدة المالية من خلال قائمة متنوعة من السلع التموينية، ويتم دفع قيمة 5 جنيهات نقدًا كتكلفة إضافية.

يُمكن للفرد استلام الدعم المخصص له من نقاط التموين داخل المحافظة، ويحق له زيارة هذه النقاط حتى 4 مرات شهريًا.

حقيقة إلغاء بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين في بيانها الأخير، أن سير العمل ببطاقة التموين لم يشهد تأثرًا بوجود الكارت الموحد، ولا يزال استخدام بطاقة التموين ساريًا دون أي إلغاء، حيث يتواصل توزيع المقررات التموينية والخبز المدعم بشكل منتظم عبر مختلف نقاط التموين، مع الإشارة إلى أن نظام “الكارت الموحد” سيُطبق في محافظة واحدة فقط، وهي بورسعيد، لصرف المقررات التموينية والخبز، فيما سيستمر استخدام البطاقات التموينية الحالية للأشخاص الذين لم يحصلوا على الكارت الجديد.