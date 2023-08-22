فرحة ما بعدها فرحة| الوزراء السعودي يثلج قلوب هذه الفئة من المواطنين والمقيمين بهذا القرار !!

قرار وزاري اليوم من مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أثلج قلب العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث صدر القرار الوزاري في جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس الجاري التي انعقدت في قصر السلام بجدة.

قرار وزاري جديد اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم قراراً يقضي بتحمل الدولة كافة الرسوم والغرامات التي ترتبت على المركبة المسروقة لحين العثور عليها، وتتجمل الدولة تلك الرسوم من تاريخ بلاغ صاحب المركبة عن فقدان مركبته.

وتضمن القرار الوزاري الجديد عدد من الشروط وهي:

ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة.

أو المتحايلين من ملاك تلك المركبات.

نص قرار مجلس الوزراء اليوم

تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من ملاك تلك المركبات.

ردود فعل المواطنين والمقيمين

انتشرت حالة من الفرح والسعادة في الشارع السعودي عقب قرار مجلس الوزراء الجديد ب تحمل الدولة الرسوم والغرامات المترتبة المرتبة على المركبة المسروقة لحين العثور عليهاـ وذلك من تاريخ الإبلاغ بفقد المركبة.