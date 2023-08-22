خبر هام لكل المواطنين.. قرار من الوزارة “زيادة المعاشات رسميا من هذا الميعاد” طريقة الاستعلام

تعد خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات من أكثر ما يتم البحث بكثرة عنه عبر محركات البحث المعنية بشؤون المواطنين الذين هم في حاجة ماسة لأي زيادة في قيمة المعاشات، حتى يحيوا حياة كريمة تخلوا من انتظار تقديم يد العون من الغير حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وخاصة إذا كان رب الأسرة قد وصل لسن المعاش ويحصل على هذا المبلغ الشهري ومنها فقد قررنا أن نعلم حضراتكم بالمزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

هناك بعض الخطوات التي تم الإعلان عنها بشكل واضح والتي من خلالها سوف ينجح المواطن في سرعة الاستعلام عن زيادة المعاشات، لا سيما أن هذا الخبر حاز على إعجاب وفرحة الكثير من المستحقين للمعاشات كون هذا يعني أنهم سوف يحصلون على أموال إضافية على الأموال التي يحصلون عليها كل شهر، وبالتالي يستطيعون شراء أشياء أكثر وكذلك يستوفون كافة احتياجاتهم.

على أن تكمن خطوات الاستعلام فيما يلي

أولاً لا بد من أن يكون الفرد مستخدمًا جديدًا على الموقع.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به، من رقم قومي والبريد الإلكتروني ورقم هاتف وكذا الرقم التأميني.

بعد ذلك سوف تحصل على رسالة بها كود تعريف، حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

ثم بعد ذلك قم باختيار خانة صاحب معاش من الخدمات التأمينية.

بعدها اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية ملف المعاش أو طلب معاش استثنائي.

بعد ذلك عليك اختيار خانة استعراض تطور زيادة المعاش وهنا إدخال الرقم الموجود.

ثم بعدها سوف تظهر لك قيمة زيادة المعاش التي حصلت عليها.

قيمة الزيادة في المعاشات للمواطنين

بعد ما تعرفنا على كافة التفاصيل التي تخص قرار السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم شؤون صرف المعاشات على ضرورة وضع خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات، كان لا بد من أن نقوم بوضع كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الزيادة في المعاشات وهي كالتالي

المواطنون الذين كانوا يتقاضون 1.300 جنيه بعد الزيادة أصبحوا يتقاضون 1.495 جنيهًا.

أما من كانوا يتقاضون 2.300 جنيهًا أصبحوا بعد الزيادة يحصلون على 2.645 جنيهًا.

على أن تصبح قيمة زيادة المعاش لمن كان يتقاضون 3.500 جنيه ما يقرب من 4.025 جنيهًا.

وبالتالي من كانوا يتقاضون 4.300 جنيه أصبحوا بعد الزيادة يحصلون على 4.945 جنيهًا.

علما بأنه من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية تستطيع عزيزي المواطن أن تستفسر على كل ما يخص أمر المعاشات الخاص بك، وكذلك الزيادة التي تم تطبيقها في اتباع الخطوات التي ذكرناها لك سابقا.