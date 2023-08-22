ملفات pdf بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية .. منصة مظلتي العراقية لتحميل كشوفات أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

يعد من ضمن الامور التي تشغل الشارع العراقي فقد جاءت الوزارة بالتصريح عن اقتراب اعلان اسماء المستفيدين من الرعاية وسيتم نشر كشوف pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على ملفات pdf بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9

تعمل الرعاية الاجتماعية على تقديم عدد من الخدمات والمساعدات التي يمكن ان تقدم لبعض من الاسرالاكثر احتياجًا والذين يعانون من الفقر والبطالة والإعاقة أو ضعف الدخل وعدد من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم حيث انها تعمل على تلبية احتياجات لكل المشمولين في الرعاية الاجتماعية ولكن لابد من ان تتوافر شروط الحصول على الدعم المادي.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يسهل علينا التعرف على الاسماء وذلك من خلال الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية ويمكن الوصول إلى قائمة المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال الدخول على موقع وزارة العمل العراقية ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ويتم النقر على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023.

تسجيل المحافظة التابع لها المستعلم.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومنها الاسم ورقم الهوية.

اختيار تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق.

البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

كما انه يمكننا في حالة الرغبة في تحميل pdf كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدخول على منصة مظلتي وان يتم القيام بكتابة رقم البطاقة والتأكيد من صحة البيانات وسيتم تنزيل كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق.