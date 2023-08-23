زيادة المعاشات 150 جنيه لهذه الفئات فقط طبقًا لقرارات وزارة التضامن.. هي دي الاخبار ولا بلاش

زيادة المعاشات 150 جنيه لهذه الفئات، تترقب شريحة المعاشات بفارغ الصبر لحظة صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بينما أسدلت هيئة التأمينات الاجتماعية النقاب عن توقيت هذا الصرف، وسط اقتراب نهاية شهر أغسطس الحالي، وتجاوبًا مع هذا الإعلان أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن معاشات شهر سبتمبر ستكون مُتاحة ابتداءً من أوائل شهر سبتمبر وتستمر حتى العاشر من الشهر، وبينما لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا حول أي تغيير في جدول صرف المعاشات، فإن الترقب يبقى قائمًا بين أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 150 جنيه لهذه الفئات

تم الإعلان عن زيادة المعاشات 150 جنيه لهذه الفئات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صدر قرار من مجلس نقابة المهندسين يُعلن عن زيادة المعاشات بـ 150 جنيهًا ابتداءً من يوليو 2023، وستكون هذه الزيادة مُطبقة بتأثير رجعي، في جلسة ممتدة استمرت لساعات، تمت الموافقة على عدة قرارات مهمة، ومن المقرر عقد جلسة استثنائية في السبت المقبل لبحث موضوعات خاصة بمجالس النقابات الفرعية، وفي إجراء آخر تقرر تعزيز منحة المجندين المسجلين في النقابة، وزيادة منحة الزواج لابنة مهندس راحل إلى 5000 جنيهًا.

زيادة المعاشات لشهر سبتمبر 2023

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، قام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بخطوة ملموسة، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة معاشات أعضاء نقابات مختلفة، منها نقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، بزيادة تصل إلى 350 جنيهًا، ووفقًا لهذا القرار الجديد، سيتم زيادة المعاشات بمقدار 1350 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، بدلاً من الزيادة السابقة التي كانت 1000 جنيه شهريًا، سيتم تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من شهر أغسطس الحالي، في ما يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الدعم لأعضاء هذه النقابات المهنية.