موقع نتائجنا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول epedu.gov.iq

اعلنت الإدارات التعليمية عن اقتراب موعد ظهور نتائج الاعتراض فقد تقدم العديد من طلبات تظلمات واعتراضات عن نتائج الصف السادس الإعدادي في يوم 11 أغسطس الجاري، وقد تم اغلاق التسجيل في الاعتراضات بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع نتائجنا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

موقع نتائجنا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

صرح عدد كبير من الطلاب باعتراضهم على النتائج وقد قامت وزارة التربية بالعراق بالعمل على ان توفر لجنة مختصة لإجراء عمليات التصحيح مرة أخرى، ثم تقديم تقارير تخص الأوراق وانها تعمل على الحفاظ على حقوق طلابها وانه لم يتم الاعلان حتى الان عن موعد الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2023.

موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

يهتم الكثير بالبحث عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول التي تقدموا بها في يوم الأحد 13 أغسطس واستمرت لمدة أسبوع، ومن المتوقع انه سيتم اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي عام 2023 خلال أيام قليلة وانها ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب على موقع وزارة التربية العراقية.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا

يتم الدخول على موقع نتائجنا

يحدد الطالب المحافظة التي يسكن بها.

ثم يتم الضغط على أيقونة تنزيل.

سيكون ملف كشوفات النتائج متاحًا.

سيتم استخراج النتيجة الخاصة به.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في العراق عبر موقع الوزارة