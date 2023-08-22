ارتفاع قاتل لسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22-8-2023||سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، بكم الدولار اليوم، سعر الدولار الآن، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، أعلى سعر بيع للدولار اليوم، أسئلة لم يمر يوماً إلا قد تم تبادلها بين العديد من المواطنين في الشارع المصري، وبشكل خاص المضاربين في السوق الموازي، ونشير إلى أن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية شهد ارتفاعاً طفيفاً حيث سجل سعر الدولار 30.88 شراء، مقابل 30.94 بيع، وعبر السطور التالية سوف ننشر لكم بالتفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه سهر الدولار في مصر اليوم بالبنوك المصرية، وسعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 22 أغسطس 2023

تبذل الحكومة المصرية جهود من أجل لتعزيز سيولة الدولار وذلك عن طريق بيع المزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة، وقد استطاعت الحكومة المصرية المحافظة على ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك في خلال التعاملات الأسبوعية.

ونشير بالذكر، أنه خلال سبتمبر المقبل سوف يتم إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل مصر، والتي تم تأجيلها منذ مارس الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر سجل بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي أعلى سعر وقد سجل سعر شراء الورقة الخضراء اليوم 30.90 مقابل 30.95 سعر بيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 22-8-2023

شهدت السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً في سعر الدولار، مع تصاعد التكهنات حول احتمال تعويم الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم:

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء: 40 جنيهاً للشراء .

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء: 41.10 جنيهاً للبيع.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى مراجعة صندوق النقد الدولي المزمع في سبتمبر المقبل.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-8-2023

وفيما يلي ننشر لكم متابعي البديل نيوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والبنك المركزي

سعر الدولار في بنك المركزي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.84 30.93

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.75 30.85

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.75 30.85

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.90 30.95

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.90 30.95

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.85 30.95

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شراء بيع 30.85 30.95

سعر الدولار في بنك القاهرة