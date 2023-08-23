خبر بمليووون جنيه.. هتقبض مرتين في وقت واحد “حالات الجمع بين معاشين” في قانون المعاشات الجديد

الجمع بين معاشين، ذلك وقد عاشت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحولًا ملحوظًا بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، الذي قام بتحديد الحالات التي يجوز فيها دمج معاشين للأرامل والأبناء. تضمن القانون نصوصا واضحة في المادة 104، تتيح هذا الدمج ومن خلال التقرير التالي ردًا على كافة التساؤلات بشأن جمع معاشين معاً والحالات التي يجوز فيها والحالات التي يمنع فيها.

حالات الجمع بين معاشين

يتيح القانون بعض الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين، حسب الآتي:

يُسمح للمستحق بالجمع بين المعاشات بحد أقصى يساوي الحد الأدنى المقرر للمعاش والذي تُحدد آخر فقرة من المادة 24 في قانون التأمينات الاجتماعية، ويتم إكمال المبلغ حتى هذا الحد وفقًا لترتيب محدد في المادة 102 من القانون.

يُسمح للمستحق بالجمع بين دخله والمعاش بحد أقصى يساوي الحد الأدنى المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.

تُسمح للأرملة بدمج معاش زوجها مع معاشها بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى دمج معاشها مع دخلها من العمل أو المهنة، وذلك وفقًا لحدود محددة.

يُسمح للأرمل بدمج معاش زوجته مع معاشه بموجب هذا القانون، وبالإضافة إلى دمج معاشه مع دخله من العمل أو المهنة، وذلك وفقًا لحدود معينة.

يُسمح للأبناء بدمج المعاشين المستحقين لوالديهم من دون قيود تحدد الحدود.

هل يجوز للمطلقة الجمع بين معاشين

أحكم القانون الجديد للمعاشات على عدم جواز للابنة المطلقة الجمع بين معاشين بمعنى أن تجمع بين معاش والدها ومعاش تكافل وكرامة، وهناك حالتين إضافيتين حيث لا يُسمح لها بالاستفادة من معاش أيضًا.

راجع السبب وراء هذا الحظر في عدم السماح للمطلقات بجمع معاش تكافل وكرامة ومعاش الوالد، يعود إلى أن معاش الوالد لا يُعتبر معاشًا أساسيًا بل هو مساعدة مقدمة من الدولة، وفي حالة مُنحت المطلقة معاشًا من والدها سيتم تعليق معاش تكافل وكرامة وسيتم إلغاء اسمها من قائمة المستفيدين.