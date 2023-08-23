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“مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf… كشوفات المشمولين برواتب الوجبة 9 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
"مظلتي" اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf... كشوفات المشمولين برواتب الوجبة 9 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
“مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf، سيتم نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي ويمكننا الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي التي تم توفيره من دولة العراق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf 2023.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة
يمكننا ان نتعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، والتي يتم بشكل إلكتروني من خلال كتابة رقم البطاقة الذكية حيث اعلنت وزارة العمل في دولة العراق فن تقي ما يقارب نحو 300،000 طلب، وتسعي الحكومة في العراق إلى رفع مستوى المعيشة للفئات المحتاجة.
تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
اوضحت وزارة العمل العديد من الشروط التي ينبغي على المتقدمين توافرها حتى يتم الحصول على الرعاية ومن ضمن هذه الشروط.
- أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.
- يجب أن يكون المتقدم لديه أسرة مكونة من أربعة أفراد.
- يتراوح عمر الرجل المتقدم من 18- 60.
- اما عن عمر السيدات يجب أن تكون أعمارهم ما بين 15 إلى 55.
- ألا يملك الشخص المتقدم أي أملاك.
طريقة استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023
- يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- النقر على منصة مظلتي الوجبة الخامسة.
- تحديد الرعاية الاجتماعية.
- الضغط على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- إدخال كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.
- سوف تظهر جميع أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- يمكن على جميع المواطنين التعرف على الأسماء التي تقوم الوزارة بنشرها والتي تتم من خلال الدخول على موقع الوزارة كما انه لابد من كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.
- علي الجميع اتباع بعض الخطوات لاستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية للحصول علي اسماء المواطنين التي سوف يتم شملهم بالرعاية الاجتماعية بالعراق فور توفير الوجبة الخامسة .