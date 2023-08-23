"مظلتي" اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf... كشوفات المشمولين برواتب الوجبة 9 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

“مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf، سيتم نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي ويمكننا الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي التي تم توفيره من دولة العراق، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة ملفات pdf 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكننا ان نتعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، والتي يتم بشكل إلكتروني من خلال كتابة رقم البطاقة الذكية حيث اعلنت وزارة العمل في دولة العراق فن تقي ما يقارب نحو 300،000 طلب، وتسعي الحكومة في العراق إلى رفع مستوى المعيشة للفئات المحتاجة.

تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اوضحت وزارة العمل العديد من الشروط التي ينبغي على المتقدمين توافرها حتى يتم الحصول على الرعاية ومن ضمن هذه الشروط.

أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم لديه أسرة مكونة من أربعة أفراد.

يتراوح عمر الرجل المتقدم من 18- 60.

اما عن عمر السيدات يجب أن تكون أعمارهم ما بين 15 إلى 55.

ألا يملك الشخص المتقدم أي أملاك.

طريقة استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023