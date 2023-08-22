ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 وهل أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك مشفرة ؟

ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تلفزيونية عالمية تبث برامج وثائقية عن الطبيعة والعلوم والتاريخ والحضارة، تأسست عام 1969 وهي مملوكة لشركة فوكس كونسومرز إنترتينمنت وهي تابعة لشركة والت ديزني، تبث National Geographic ناشيونال جيوغرافيك محتوى حصريًا عن العالم الطبيعي والعلوم والتاريخ والحضارة، تنتج القناة برامج وثائقية عالية الجودة تحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد : 11526.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

يمكنك أيضًا مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للقناة أو على العديد من المنصات الأخرى مثل يوتيوب وأمازون برايم فيديو.

هل أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك مشفرة ؟

لقد أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك مشفرة في بعض الدول، وذلك بسبب قرار الشركة المالكة للقناة بتشفير بثها في بعض الدول لزيادة الإيرادات.

الأسباب التي تجعل National Geographic قناة رائعة

تتمتع ناشيونال جيوغرافيك بتاريخ طويل من إنتاج أفلام وثائقية عالية الجودة، والتي تم الإشادة بها من قبل النقاد والمشاهدين على حد سواء، غالبًا ما تكون الأفلام الوثائقية التي تنتجها القناة مثيرة للاهتمام ومثيرة للتفكير، وهي طريقة رائعة للتعلم عن العالم من حولنا.

تغطي National Geographic مجموعة واسعة من الموضوعات، مما يجعلها قناة رائعة للأشخاص من جميع الأعمار واهتمامات، سواء كنت مهتمًا بالتاريخ أو العلوم أو الطبيعة أو السفر، ستجد بالتأكيد شيئًا تحبه على قناة ناشيونال جيوغرافيك.