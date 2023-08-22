نتيجه قبول كليه الشرطه ٢٠٢٣  كشوفات بأسماء المقبولين في كلية الشرطة موقع وزارة الداخلية الرسمي moi.gov.eg

بعد ان تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة يبحث الكثير عن كيفية التقدم لكلية الشرطة 2023 وقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم والالتحاق بأكاديمية الشرطة خلال بداية الشهر الحالي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجه قبول كليه الشرطه ٢٠٢٣.

تنسيق كلية الشرطة 2023

من ضمن أحلام طلاب شهادة الثانوية العامة وقد أقيم مؤتمر صحفي من قبل وزير الداخلية والذي اعلن عن انه تم الموافقة على قبول دفعة جديدة للعام 2024 وذلك في شهر يوليو الماضي وان هناك بعض من الشروط العامة للقبول، التنسيق لحملة الشهادة الثانوية العامة والأزهرية.

ما هي اهم شروط القبول بالكلية

تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي لقبول دفعة جديد بكلية الشرطة ويتم من خلال الاتي.

يكون الطالب خريج ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية.

أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين.

يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه في حكم مخل بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء الحكومية أو قطاع عام.

ألا يزيد الوزن عن 90 كجم.

ألا يكون المتقدم متزوجا أو سبق لها الزواج.

تنسيق كلية الشرطة

الحد الأدنى 65% سواء كان حاصل على شهادة الطالب علمي علوم علمي رياضة أزهري اما عن التقديم الإلكتروني لطلاب الثانوية، فقد حددت وزارة الداخلية موعدا محددا للتقديم الإلكتروني لكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد والذي بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 وينتهي في الخميس 31 أغسطس 2023.

رابط التقديم الإلكتروني