التسجيل في منصة مدرستي 1445 رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

بدأ العام الدراسي الجديد 1445-1444 منذ الأيام القليلة الماضية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وبمختلف المراحل الدراسية، لهذا بدأ العديد من الطلاب يتساءلون عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية، من أجل الإستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، وفقًا للخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

إنشاء حساب علي منصة مدرستي التعليمية

من أجل القيام بإنشاء حساب على منصة مدرستي التعليمية، من أجل الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، وفقًا للخطوات التالية:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مدرستي.

ثم يتم إدخال الطالب ورقم الهوية.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف ورقم المنزل.

الضغط على زر “أنا لست روبوت”.

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على زر “تأكيد الحساب الجديد”.

ليتم بعدها إنشاء الحساب عبر منصة مدرستي.

التسجيل علي منصة مدرستي 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التسجيل في منصة مدرستي، وفقًا لما يأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مدرستي.

بعدها يتم الضغط على زر “تسجيل جديد”.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب مثل “رقم الهوية، رقم الهاتف”.

إدخال رقم التحقق المرئي.

بعدها يتم الضغط على أيقونة “تحقق”.

التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها.

في النهاية يتم الضغط على “دخول”.

يذكر أن منصة مدرستي، سهلت كافة الإجراءات الهامة التي من خلالها يمكن الإستفادة من جميع الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية بشكل إلكتروني.