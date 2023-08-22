متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023؟ رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تعد هذه العلاوات الخمس من ضمن اهم الخدمات المقدمة من الهيئة والتي تقد لبعض من الفئات وهم اصحب المعاشات ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس

تم صرف هذه العلاوات في بداية سنه 2020 وتم القيام برفع دعوى قضائية عن العلاوات وانه يتم صرف 80% من العلاوة الدورية للمتقاعدين منذ يوليو 1987، كما انه سيتم الحصول على علاوات خاصة ولم يتم الاعلان عن المعاش الأساسي أثناء خروجه علي المعاش.

سيتم الرد على الدعوى التي طالبت بصرف العلاوات الخمس وان حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد نطاق لتطبيقه، ولم يتم صرف العلاوات الخمس منذ يوليو 2006 وسيتم الحصول عليها من قبل اصحاب المعاش منذ يوليو 1987.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكننا ان نستعلم عن العلاوات الخمس من خلال الاتي.

الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كتابة بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول.

وضع العلامة صح على انك لست روبوت.

اضغط على إرسال طلب.

بعدها سنتعرف على كافة التفاصيل.

ما هي اهم شروط الحصول على العلاوات الخمس

تم الاعلان عن انه لابد من توافر الاتي من قبل قانون جديد من مجلس النواب لكي يتم الحصول على العلاوات ومنها.

كما انه لابد ان يكون المعاشي مستحقًا للعلاوة.

ألا يكون قد حصل على العلاوات الخمس خلال الاعوام السابقة.

كما انه لابد الا تكون العلاوات الخمس ضمن 5 علاوات خاصة بالأجر الأساسي.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

تم التصريح من قب وزارة التضامن الاجتماعي عن ان موعد صرف العلاوات والذي سيكون في 2 سبتمبر 2023 كما انها كانت صتصرف في بداية الشهر ولكن السبب في التاجيل هو انه يصادف اجازة رسمية في الدولة ولذلك سيتم صرفها في اليوم التالي.