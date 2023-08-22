استخراج كشوفات الوجبة الجديدة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 رابط استخراج كشوفات الوجبة الخامسة

أصبحت الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في العراقة من أبرز الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على مراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين وقبول ما هو مستحق منهم في هذه الدفعة الجديدة، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية طريقة استخراج كشوفات الوجبة الجديدة.

استخراج كشوفات الوجبة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب على جميع المواطنين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية اتباعها من أجل القيام باستخراج الكشوفات، وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعدها يتم التوجه إلى منصة مظلتي.

الضغط مباشرة على “الرعاية الاجتماعية”.

ثم يتم على الفور إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد من الرعاية الاجتماعية.

وعلى إثرها يتم ملء كافة البيانات الشخصية.

الضغط مباشرة على زر “تحميل”.

ليتم في النهاية تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

الحصول على الرعاية الاجتماعية

تعد الرعاية الاجتماعية، من أهم المنح والمبادرات التي تم إطلاقها في العراق من أجل أن يستفيد بها عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتقوم الوزارة باستقبال جميع الطلبات التي تم تقديمها، ثم مراجعتها بدقة ووضوح، بعد ذلك يتم على الفور عمل دراسة ميدانية للتأكد من البيانات والمستندات التي تم إرفاقها عبر موقع الوزارة الرسمي، وفي النهاية يتم الإعلان عن أسماء المقبولين لقيامهم بصرف المنحة.