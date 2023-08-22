معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024 ورابط مباشر لتسجيل في الكليات الاردنية

تم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 ومنذ ذلك اللحظة وتم تزايد البحث عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية لهذا العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024.

شروط القبول في الجامعات الأردنية 2023

لابد من توافر بعض من شروط القبول في الكليات والجامعات ومنها.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية الاردنية.

يجب على جميع الطلاب الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة الفرع العلمي.

يتم السماح لجميع طلاب الذين نجحوا في امتحان الثانوية العامة التقدم.

يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في حقل العلوم البحتة التقديم لجميع الاختصاصات الجامعية.

معدلات قبول الكليات في الاردن 2024/2023

تم الاعلان عن معدل القبول من قبل وزارة التعليم العالي في الأردن حيث يتيح للطلاب معرفة معدلات قبول الجامعات الأردنية والتخصصات المسموح بعد ان يتم دراسة الثانوية وهي.