أخبار التعليم
معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024 ورابط مباشر لتسجيل في الكليات الاردنية
معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024 ورابط مباشر لتسجيل في الكليات الاردنية
تم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 ومنذ ذلك اللحظة وتم تزايد البحث عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية لهذا العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024.
شروط القبول في الجامعات الأردنية 2023
لابد من توافر بعض من شروط القبول في الكليات والجامعات ومنها.
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية الاردنية.
- يجب على جميع الطلاب الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة الفرع العلمي.
- يتم السماح لجميع طلاب الذين نجحوا في امتحان الثانوية العامة التقدم.
- يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في حقل العلوم البحتة التقديم لجميع الاختصاصات الجامعية.
معدلات قبول الكليات في الاردن 2024/2023
تم الاعلان عن معدل القبول من قبل وزارة التعليم العالي في الأردن حيث يتيح للطلاب معرفة معدلات قبول الجامعات الأردنية والتخصصات المسموح بعد ان يتم دراسة الثانوية وهي.
- معدل القبول في كلية الطب 98.2%.
- كما جاء معدل القبول في كلية طب الأسنان 97.15%.
- القبول في كلية الهندسة المعمارية 93.6%.
- الحد الادني للقبول في كلية الهندسة المدنية 91.45%.
- معدل القبول في كلية هندسة الكهرباء92.5 %.
- القبول في كلية هندسة الميكانيكية91.9%.
- معدل القبول في كلية العلاج الطبيعي93%.
- اما عن القبول في كلية هندسة الحاسب الآلي94.35%.
- القبول في كلية التمريض 94%.
- كلية الرياضيات89%.
- يتم القبول في كلية اقتصاد وأعمال 92.6%.
- معدل القبول في كلية اللغة العربية 91.3%.
- معدل القبول في كلية المحاسبة 95.95%.
- كما ان القبول في كلية قسم علم الاجتماع88.6%.
- معدل القبول في كلية التسويق93.7%.
- حيث انه تم الاعلان عن التقدم للكليات من خلال التعرف على معدل الفبول بشكل الكتروني.